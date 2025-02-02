В Іспанії звільнили посла в Бельгії через відео, де він заснув під час промови міністра

Іспанія усунула посла після вірусного відео з його сном під час виступу очільника МЗС.

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес звільнив посла в Бельгії Альберто Антона після того, як в мережі поширилося відео, де дипломат заснув під час його годинної промови. Про це повідомляє La Gaceta.

Інцидент стався під час виступу міністра, присвяченого пріоритетам зовнішньої політики Іспанії на 2025 рік. Відео, на якому Антон куняє та позіхає, стало вірусним і викликало широкий резонанс в Іспанії.

Його звільнення викликало дискусії серед дипломатів. Деякі колеги вважають таке покарання надмірним, особливо з огляду на те, що до пенсійного віку Антону залишалося лише три роки.

Очікується, що його місце займе теперішній посол Іспанії в Люксембурзі Хосе Родрігес Косо. Уряд може затвердити заміну найближчими тижнями.