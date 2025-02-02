Як правильно оформити боргову розписку – що варто знати

Боргова розписка вигідна для обох сторін, оскільки захищає їхні права.

Для осіб, які позичають гроші, боргова розписка — це найкращий спосіб письмово зафіксувати домовленості і підвищити ймовірність повернення коштів. На цьому наголошують у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Боргова розписка вигідна для обох сторін, оскільки захищає їхні права у разі непорозумінь чи конфліктів.

Водночас, для позичальника це можливість захистити свої інтереси, якщо позикодавець висуне нові вимоги повернення боргу.

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