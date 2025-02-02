Как правильно оформить долговую расписку – что нужно знать

Долговая расписка выгодна обеим сторонам, поскольку защищает их права.

Для лиц, занимающих деньги, долговая расписка — это лучший способ в письменном виде зафиксировать договоренности и повысить вероятность возврата средств. Это подчеркивают в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Долговая расписка выгодна обеим сторонам, поскольку защищает их права в случае недоразумений или конфликтов.

В то же время, для заемщика это возможность защитить свои интересы, если заемодатель выдвинут новые требования возврата долга.

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