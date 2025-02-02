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Владимир Зеленский объяснил, чем переговоры между США и РФ без участия Украины опасны для всех

15:28, 2 февраля 2025
Никто не может решать судьбу Украины «за нашей спиной», указал Президент.
Владимир Зеленский объяснил, чем переговоры между США и РФ без участия Украины опасны для всех
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Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press подчеркнул, что Соединенным Штатам Америки не стоит обсуждать с Россией войну без привлечения представителей нашего государства, ведь это было бы неправильно.

«Россияне не хотят заканчивать войну справедливо. Они хотят закончить, уничтожив украинскую свободу и независимость. Это не пафосные слова, это их желание и цель. Но они не достигли своих целей, они не добились главного – не разрушили независимость Украины. Украина стоит благодаря украинскому народу нашей армии и нашим партнерам», - указал он.

По словам Президента, Владимир Путин отчаянно сигнализирует, что хочет говорить.

«Но не с нами, а с Трампом, с Америкой. Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно. Если мы с Президентом Трампом обсудим конкретные шаги по прекращению этой войны и четко определим путь вперед – тогда, возможно», - подчеркивает Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает, что если мир пойдет на компромисс с Путиным, если он останется безнаказанным, это станет опасным сигналом, ведь агрессия работает.

«Другие авторитарные лидеры увидят, что он уничтожил суверенитет Украины и ему это сошло с рук. Вот почему любые американо-российские переговоры об Украине без Украины являются опасными. Никто не может решать нашу судьбу за нашей спиной», - указал Президент.

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Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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