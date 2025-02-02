Сегодня мы, как никогда за эти 3 года войны, близки к миру, – Владимир Зеленский

«Присутствие не может быть лишь символическим присутствием на бумаге», – Зеленский об иностранном военном контингенте.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что вопрос иностранного военного контингента является частью дискуссии о гарантиях безопасности, но само по себе присутствие военных не является достаточным.

«Это не может быть лишь символическим присутствием на бумаге. Если они здесь для защиты, мы должны точно знать, кто ими руководит и какой у них мандат на случай нападения», - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия не стремится к справедливому завершению войны, а хочет уничтожить украинскую независимость и свободу.

По его словам, реальные гарантии безопасности должны включать сильную армию, развитие оборонной промышленности, производство оружия в Украине по американским лицензиям, а также долгосрочную военную и технологическую поддержку.

«Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я чрезвычайно горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев», - подытожил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.