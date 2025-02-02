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Сьогодні ми, як ніколи за ці 3 роки війни, близькі до миру, – Володимир Зеленський

15:10, 2 лютого 2025
«Присутність не може бути лише символічною присутністю на папері», – Зеленський про іноземний військовий контингент.
Сьогодні ми, як ніколи за ці 3 роки війни, близькі до миру, – Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press заявив, що питання іноземного військового контингенту є частиною дискусії про гарантії безпеки, але сама по собі присутність військових не є достатньою.

«Це не може бути лише символічною присутністю на папері. Якщо вони тут для захисту, ми повинні точно знати, хто ними керує і який у них мандат на випадок нападу», — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Росія не прагне до справедливого завершення війни, а хоче знищити українську незалежність і свободу.

За його словами, реальні гарантії безпеки повинні включати сильну армію, розвиток оборонної промисловості, виробництво зброї в Україні за американськими ліцензіями, а також довгострокову військову та технологічну підтримку.

«Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього. Ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну. Ми також понесли величезні втрати. Я надзвичайно пишаюся нашим героїчним народом. Ми повинні зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир для всіх українців», — підсумував Зеленський.

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США війна Володимир Зеленський

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