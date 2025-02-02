Міністр фінансів США надав доступ команді Ілона Маска до платіжної системи, через яку йшли гранти

DOGE, який очолює Ілон Маск, зможе проаналізувати витрати уряду США.

Фото з відкритих джрел

Міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Ілона Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE) потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат. Про це повідомляє низка американських медіа.

Зокрема, команда Маска тепер зможе побачити, хто отримають виплати за грантами, які виділяв федеральний уряд.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше відсторонили високопоставленого чиновника Мінфіну США, який намагався завадити наданню доступу до даних про платежі на трильйони доларів, що йшли через систему. Потім він вийшов у відставку.

Автор: Наталя Мамченко

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