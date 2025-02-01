Вищого чиновника Мінфіну США відсторонено і звільнено через відмову дати доступ команді DOGE до перевірки системи для виплат трильйонів доларів, у тому числі на гранти

Чиновник Мінфіну Девід Лебрік, який пропрацював 35 років, не захотів надавати доступ команді Ілона Маска для аудиту платіжної системи, яка використовується для виплат США трильйонів доларів.

Джерело фото: nytimes.com

Вища посадова особа Мінфіну США Девід Лебрік спочатку був відправлений ​​в адміністративну відпустку, а потім пішов у відставку, оскільки не захотів йти назустріч команді Департаменту з ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска до перевірки платіжної системи США, через яку проходять трильйони доларів.

Як зазначає The Washington Post, йдеться про контроль над потоком понад 6 трильйонів доларів на рік на різні цілі, у тому числі заробітну плату федерального персоналу, виплати державним підрядникам та одержувачам грантів, а також повернення податків серед десятків тисяч інших функцій.

Нагадаємо, що зараз у США відбувається тотальний аудит видатків, зокрема, цілей витрачання коштів бюджету Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Вже усунуті з посад деякі посадові особи Агентства. Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні ці кошти використали, зокрема, на підвищення доброчесності чиновників (проект на 90 млн доларів), на судову реформу (проект на 48 млн доларів) та ін.

Отже, як зазначає The Washington Post, Президент США Дональд Трамп призначив Лебріка виконувачем обов'язків секретаря після вступу на посаду минулого тижня. Але Лебрік посварився з командою Маска через доступ до платіжної системи, яку уряд США використовує для щорічної виплати трильйонів доларів. Представники адміністрації Трампа відправили Лебріка у адміністративну відпустку, перш ніж він оголосив, що піде у відставку.

Як правило, лише невелика кількість кар'єрних чиновників контролює платіжні системи Казначейства. Бюро фіскальної служби, чутливі системи контролюють потік понад 6 трильйонів доларів на рік на різні цілі, у тому числі на заробітну плату федерального персоналу, виплати державним підрядникам та одержувачам грантів, а також повернення податків серед десятків тисяч інших функцій.

Указ, підписаний Трампом про створення DOGE, також доручив усім агентствам забезпечити «повний та оперативний доступ до всіх незасекречених записів агентств, програмних систем та ІТ-систем», які включають платіжні системи Казначейства.

Зусилля Маска перевірити витрати способами, які набагато перевищують зусилля попередників, «занепокоєли експертів з правових питань», зазначає видання.

Як відомо, Ілон Маск охарактеризував зростаючий державний борг як екзистенційну загрозу для країни та виявив готовність порушити деякі норми на службі задля здійснення радикальних змін.

За даними Міністерства фінансів, у 2023 фінансовому році платіжні системи опрацювали майже 1,3 мільярда платежів, що становить близько 5,4 трильйона доларів, з яких майже 97 відсотків було зроблено в електронному вигляді. Очікується, що звільнення Лебріка стане шоком для співробітників Казначейства, пише видання.

Довічний бюрократ приєднався до департаменту як стажист у 1989 році і провів три десятиліття в агентстві під керівництвом 11 секретарів казначейства, обіймаючи посаду виконувача обов'язків директора Монетного двору та комісара Бюро фіскальної служби, серед інших ролей.

У своєму електронному листі, який оголошує про свій вихід на пенсію, Лебрік зазначив, що «наша робота може бути невідома більшості громадськості, але це не означає, що вона не є виключно важливою». Як зазначають колеги Лебріка, він «завжди здавався розслабленим і тримав усе під контролем».

Автор: Наталя Мамченко

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