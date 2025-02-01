Высший чиновник Минфина США отстранен и уволен из-за отказа дать доступ команде DOGE к проверке системы для выплат триллионов долларов, в том числе на гранты

Чиновник Минфина Дэвид Лебрик, который проработал 35 лет, не захотел давать доступ команде Илона Маска для аудита платежной системы, которая используется для выплат США триллионов долларов.

Источник фото: nytimes.com

Высшее должностное лицо Минфина США Дэвид Лебрик сначала был отправлен в административный отпуск, а затем ушел в отставку, поскольку не захотел идти навстречу команде Департамента по эффективности правительства (DOGE) Илона Маска к проверке платежной системы США, через которую проходят триллионы долларов.

Как отмечает The Washington Post, идет речь о контроле над потоком более 6 триллионов долларов в год на разные цели, в том числе заработную плату федерального персонала, выплаты государственным подрядчикам и получателям грантов, а также возврат налогов, среди десятков тысяч других функций.

Напомним, что сейчас в США проходит тотальный аудит расходов, в частности, целей расходования средств бюджета Агентством США по международному развитию (USAID). Уже отстранены от должностей некоторые должностные лица Агентства. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине эти средства использовали, в частности, на повышение добропорядочности чиновников (проект на 90 млн долларов), на судебную реформу (проект на 48 млн долларов) и пр.

Итак, как отмечает The Washington Post, Президент США Дональд Трамп назначил Лебрика исполняющим обязанности секретаря после вступление в должность на прошлой неделе. Но Лебрик поссорился с командой Маска из-за доступа к платежной системе, которую правительство США использует для ежегодного выплаты триллионов долларов. Представители администрации Трампа отправили Лебрика в административный отпуск, прежде чем он объявил, что уйдет в отставку.

Как правило, лишь небольшое количество карьерных чиновников контролируют платежные системы Казначейства. Бюро фискальной службы, чувствительные системы контролируют поток более 6 триллионов долларов в год на разные цели, в том числе, на заработную плату федерального персонала, выплаты государственным подрядчикам и получателям грантов, а также возврат налогов, среди десятков тысяч других функций.

Указ, подписанный Трампом о создании DOGE, также поручил всем агентствам обеспечить «полный и оперативный доступ ко всем незасекреченным записям агентств, программным системам и ИТ-системам», которые включают в себя платежные системы Казначейства.

Усилия Маска проверить расходы способами, которые намного превышают усилия предшественников «встревожили экспертов по правовым вопросам», отмечает издание.

Как известно, Илон Маск охарактеризовал растущий государственный долг как экзистенциальную угрозу для страны и проявил готовность нарушить некоторые нормы на службе ради осуществления радикальных перемен.

По данным Министерства финансов, в 2023 финансовом году платежные системы обработали почти 1,3 миллиарда платежей, что составляет около 5,4 триллиона долларов, из которых почти 97% были произведены в электронном виде. Ожидается, что уход Лебрика станет шоком для сотрудников Казначейства, пишет издание.

Пожизненный бюрократ присоединился к департаменту в качестве стажера в 1989 году и провел три десятилетия в агентстве под руководством 11 секретарей казначейства, занимая должность исполняющего обязанности директора Монетного двора и комиссара Бюро фискальной службы, среди прочих ролей.

В своем электронном письме, объявляющем о своем выходе на пенсию, Лебрик отметил, что «наша работа может быть неизвестна большинству общественности, но это не значит, что она не исключительно важна». Как отмечают коллеги Лебрика, он «всегда казался расслабленным и держащим все под контролем».

Автор: Наталя Мамченко

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