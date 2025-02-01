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Полиция задержала мужчину, который застрелил работника Полтавского ТЦК

12:56, 1 февраля 2025
Злоумышленник был задержан в ходе специальной полицейской операции.
Полиция задержала мужчину, который застрелил работника Полтавского ТЦК
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 января в Пирятине Полтавской области неизвестный мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Позже полиция Полтавской области сообщила, что злоумышленник был задержан.

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев заявил, что в течение нескольких часов было установлено местонахождение злоумышленников.

«С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения», - сказал он.

Правоохранители изъяли оружие у нападающего. В настоящее время решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения.

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