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Банк развития Совета Европы выделил 150 млн евро для двух жилищных проектов в Украине

12:38, 1 февраля 2025
100 млн евро пойдут на финансирование жилья для более 3000 семей, которым уже сформированы жилищные сертификаты за уничтоженное жилье, а 50 млн евро – на финансирование проекта льготного кредитования для ВПЛ.
Банк развития Совета Европы выделил 150 млн евро для двух жилищных проектов в Украине
Фото: nbuv.gov.ua
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В субботу, 1 января, Банк развития Совета Европы на заседании одобрила заявки на финансирование в 2025 году нового проекта обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и продолжения проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье», существующего в рамках программы єВідновлення. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Для проекта HOPE, согласно новому решению банка, дополнительно будет выделено 100 миллионов евро. Это финансирование позволит обеспечить жильем более 3000 семей, которым уже сформированы жилищные сертификаты за уничтоженное жилье.

Этот проект позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье єВідновлення, приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии. Приоритетное право на компенсацию по программе имеют участники боевых действий, возвращающиеся и нуждающиеся в восстановлении Защитники и Защитницы, лица с инвалидностью и многодетные семьи. HOME реализуется согласно ранее заключенному Рамочному соглашению о ссуде между Украиной и БРРЕ.

На финансирование же проекта льготного кредитования для ВПЛ было выделено 50 миллионов евро. Благодаря этому в течение 2025 года собственным жильем будут обеспечены 1460 украинских семей на наиболее доступных условиях.

За основу реализации новой программы взят механизм действующего проекта «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц», реализуемый при финансовой поддержке правительства Германии (Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) через банк KfW).

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