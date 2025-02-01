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Банк розвитку Ради Європи виділив 150 млн євро для двох житлових проектів в Україні

12:38, 1 лютого 2025
100 млн євро підуть на фінансування житла для понад 3000 сімей, яким вже сформовано житлові сертифікати за знищене житло, а 50 млн євро – на фінансування ж проекту пільгового кредитування для ВПО.
Банк розвитку Ради Європи виділив 150 млн євро для двох житлових проектів в Україні
Фото: nbuv.gov.ua
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У суботу, 1 січня, Банк розвитку Ради Європи на засіданні схвалила заявки на фінансування у 2025 році нового проєкту забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та продовження проекту «HOME: Компенсація за знищене житло», що існує у рамках програми єВідновлення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Для проекту HOPE, згідно з новим рішенням банку, буде додатково виділено 100 мільйонів євро. Це фінансування дозволить забезпечити житлом понад 3000 сімей, яким вже сформовано житлові сертифікати за знищене житло.

Цей проект дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення, придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, Захисники і Захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сімʼї. HOME реалізується згідно з раніше укладеною Рамковою угодою про позику між Україною та БРРЄ.

На фінансування ж проекту пільгового кредитування для ВПО виділили 50 мільйонів євро. Завдяки цьому протягом 2025 року власним житлом будуть забезпечені 1 460 українських сімей на найбільш доступних умовах.

За основу реалізації нової програми взято механізм чинного проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», який реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини (Федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку (BMZ) через банк KfW. 

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