США з 1 лютого запровадять мита на товари з Канади, Мексики та Китаю — Білий дім

З суботу, 1 лютого, США запровадять мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт 31 січня, пише Reuters.

Буде встановлено мито в 25% на імпорт із Мексики та Канади, а також в 10% – на імпорт із Китаю.

За словами Левітт, мита встановлять «за нелегальний фентаніл, який вони постачали і дозволяли розповсюджувати в нашій країні, що призвело до загибелі десятків мільйонів американців».

Також вона наголосила, що не буде ніяких винятків щодо мита і додала, що мита будуть запроваджені в суботу і вони набудуть чинності негайно.

Раніше Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого.

Додамо, Джастін Трюдо заявив, що Канада готова до відповіді, якщо США запровадять 25% мита.