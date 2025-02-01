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Джастін Трюдо заявив, що Канада готова до негайної відповіді, якщо США запровадять 25% мита

08:30, 1 лютого 2025
Джастін Трюдо наголосив, що Канада не буде відступати, якщо проти країни запровадять мита.
Джастін Трюдо заявив, що Канада готова до негайної відповіді, якщо США запровадять 25% мита
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна підготувала негайну відповідь на випадок, якщо США введуть 25% мита, пише Newsweek.

«Якщо президент вирішить запровадити будь-які мита проти Канади, ми готові до відповіді - цілеспрямованої, рішучої, але розумної, негайної відповіді. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде вперед, ми теж будемо діяти», - запевнив він.

Очільник канадського уряду зазначив, що країна показує новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в Канаді, коли йдеться про підтримання безпеки кордонів, і водночас наголошує, що не буде відступати, якщо проти Канади буде запроваджено мита.

«Ми відповімо», - сказав Трюдо.

Він додав, що заходи у відповідь проти США діятимуть доти, доки 25% мита не буде знято.

Раніше Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого.

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США Канада

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