Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к немедленному ответу, если США введут 25% пошлины

Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада не будет отступать, если против страны введут пошлины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна подготовила немедленный ответ на случай, если США введут 25% пошлины, пишет Newsweek.

«Если президент решит ввести любые пошлины против Канады, мы готовы к ответу – целенаправленному, решительному, но разумному, немедленному ответу. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет вперед, мы тоже будем действовать», – заверил он.

Глава канадского правительства отметил, что страна показывает новой американской администрации, что у них есть сильный партнер в Канаде, когда речь идет о поддержании безопасности границ, и одновременно отмечает, что не будет отступать, если против Канады будут введены пошлины.

«Мы ответим», - сказал Трюдо.

Он добавил, что ответные меры против США будут действовать до тех пор, пока 25% пошлины не будут сняты.

Ранее Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины для Мексики и Канады с февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.