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Из-за ракетной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

08:12, 1 февраля 2025
Аварийные отключения света были введены в семи областях.
Из-за ракетной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света
Фото: freepik.com
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В субботу, 1 февраля, Укрэнерго сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения электроэнергии.

«В связи с ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», - заявили в Укрэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что из-за российских атак в Украине немедленно ввели отключение света.

 «Враг продолжает свой террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока идет опасность – будьте в укрытиях», – сообщил он.

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свет графики отключений света

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