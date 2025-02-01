Из-за ракетной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В субботу, 1 февраля, Укрэнерго сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения электроэнергии.
«В связи с ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», - заявили в Укрэнерго.
Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что из-за российских атак в Украине немедленно ввели отключение света.
«Враг продолжает свой террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока идет опасность – будьте в укрытиях», – сообщил он.
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