Украина не сталкивается с проблемами в поставках вооружения и техники на фронт, – Минобороны

Минобороны не видит препятствий для своевременной поставки оружия.

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Сейчас Украина не сталкивается с проблемами по своевременной поставке вооружения и военной техники на фронт, сообщил начальник главного управления контроля оборонных закупок Сергей Булавко во время брифинга Минобороны, передает Укринформ.

«Сегодня у нас срывов с поставками оружия нет. Контрактирование у нас проводится. Финансовый ресурс, чтобы позволить это делать, есть. У нас нет никаких преград относительно надлежащего ритмичного своевременного снабжения того или иного вооружения и военной техники», - отметил Булавко.

По его словам, 55% вооружения и техники, которые были законтрактованы в 2024 году, будет поставлено в 2025 году. Этот процесс осуществляется за счет финансового ресурса, предусмотренного на 2025 год.

Также первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул, что Минобороны создало все условия для того, чтобы даже в первом квартале 2025 года, несмотря на возможные трудности, качественное обеспечение Сил безопасности и обороны оставалось на высоком уровне.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст объяснил статус Марины Безруковой и Арсена Жумадилова в Агентстве оборонных закупок. Впоследствии Министерство обороны Украины сообщило, что уволило директора ГП МОУ «Агентство оборонных закупок» Марину Безрукову. Временно исполняющим обязанности директора назначен Арсен Жумадилов.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что Агентство оборонных закупок не заключало прямые контракты, за исключением внутренних производителей.

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