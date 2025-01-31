Агенція оборонних закупівель не укладала прямі контракти, за винятком внутрішніх виробників, – Міноборони

Державне підприємство виконувало роль посередника, а не укладало прямі контракти, – заступник міністра оборони.

Фото: ArmyInform

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) під керівництвом Марини Безрукової, за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, не укладало прямих контрактів, окрім тих, що були підписані з внутрішніми виробниками. У результаті, АОЗ фактично виконувала функції спецекспортера, а не агента, який би укладав прямі угоди. Про це передає «Інтерфакс-Україна».

«Обіцяли, що держпідприємство створювалось для того, щоб створювати прямі контракти. Прямих контрактів немає. За винятком укладених із внутрішнім виробником. І може декілька десятків із зовнішнім. Все інше - агенція виконувала реально роль тих самих спецекспортерів. Тобто укладають контракти з посередником, а посередник - із відповідним виробником», — заявив Гаврилюк на брифінгу в п'ятницю.

Він також зазначив, що АОЗ не взяла на себе повну відповідальність за процес закупівель. За словами Гаврилюка, потреби в закупівлях визначаються Генеральним штабом, а Міноборони не несе відповідальності за кожен контракт, укладений АОЗ.

«Ситуація така, що ви найняли робітника, заплатили йому, він не виконав свою роботу, яку мав виконати, і ви розділяєте з ним відповідальність? У нас державних підприємств більше семи десятків. Проблеми ми маємо тільки з одним держпідприємством на сьогоднішній день. І причому з тим підприємством, яке являється найбільш основним і тим, від якого залежить в принципі основне завдання, яке покладається на Міноборони - забезпечення Збройних сил України», — підкреслив Гаврилюк.

Він також додав, що в разі, якщо Міноборони буде ділити відповідальність з АОЗ, виникає питання: «Навіщо це держпідприємство?».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мін’юст пояснив статус Марини Безрукової та Арсена Жумаділова в Агенції оборонних закупівель. Згодом Міністерство оборони України повідомило, що звільнило директорку ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» Марину Безрукову. Тимчасово виконуючим обов’язки директора призначено Арсена Жумаділова.

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