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Агентство оборонных закупок не заключало прямые контракты, за исключением внутренних производителей, – Минобороны

20:45, 31 января 2025
Государственное предприятие выполняло роль посредника, а не заключало прямые контракты, – заместитель министра обороны.
Агентство оборонных закупок не заключало прямые контракты, за исключением внутренних производителей, – Минобороны
Фото: ArmyInform
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Государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» (АОЗ) под руководством Марины Безруковой, по словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, не заключало прямых контрактов, кроме тех, что были подписаны с внутренними производителями. В результате, АОЗ фактически выполняло функции спецэкспортера, а не агента, который бы заключал прямые сделки. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Обещали, что госпредприятие создавалось для того, чтобы создавать прямые контракты. Прямых контрактов нет. За исключением заключенных с внутренним производителем. И может несколько десятков с внешним. Все остальное - агентство выполняло реально роль тех самых спецэкспортеров. То есть заключают контракты с посредником, а посредник - с соответствующим производителем», - заявил Гаврилюк на брифинге в пятницу.

Он также отметил, что АОЗ не взяла на себя полную ответственность за процесс закупок. По словам Гаврилюка, потребности в закупках определяются Генеральным штабом, а Минобороны не несет ответственности за каждый контракт, заключенный АОЗ.

«Ситуация такова, что вы наняли рабочего, заплатили ему, он не выполнил свою работу, которую должен был выполнить, и вы разделяете с ним ответственность? У нас государственных предприятий более семи десятков. Проблемы мы имеем только с одним госпредприятием на сегодняшний день. И причем с тем предприятием, которое является наиболее основным и тем, от которого зависит в принципе основная задача, которая возлагается на Минобороны - обеспечение Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Гаврилюк.

Он также добавил, что в случае, если Минобороны будет делить ответственность с АОЗ, возникает вопрос: «Зачем это госпредприятие?».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст объяснил статус Марины Безруковой и Арсена Жумадилова в Агентстве оборонных закупок. Впоследствии Министерство обороны Украины сообщило, что уволило директора ГП МОУ «Агентство оборонных закупок» Марину Безрукову. Временно исполняющим обязанности директора назначен Арсен Жумадилов.

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оборона Минобороны

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