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ГСА просит помощи у европейских партнеров – хотят улучшить качество работы аппаратов судов и сделать суды более эффективными

07:30, 3 февраля 2025
Предыдущие круглые столы, конференции и коммуникационные стратегии, по мнению ГСА, были удачными.
ГСА просит помощи у европейских партнеров – хотят улучшить качество работы аппаратов судов и сделать суды более эффективными
Источник фото: ГСА
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Руководство Государственной судебной администрации 30 января во время встречи с проектом материально-технической помощи Европейского Союза Pravo-Justice отчиталось в достижениях, а также сообщило о своих новых планах на 2025 год.

Как рассказал и. о. главы ГСА Максим Пампура, в 2024 году Государственной судебной администрации удалось добиться успехов в следующих направлениях: 

цифровизация правосудия (разработка проекта новой Единой судебной информационно-коммуникационной системы – ЕСИКС, которая через несколько лет должна заменить действующую ЕСИТС) 

поддержка потерпевших и свидетелей военных преступлений 

дистанционная работа судов в условиях военного положения

оптимизация сети судов (круглый стол в 2024 году на указанную тему для ГСА оказался полезным) 

коммуникации судебной власти (взаимодействие судебной власти со СМИ, обществом и государственной властью, с проведением соответствующей конференции) 

Что касается планов на 2025 год, то, как отметил Максим Пампура, ГСА планирует реализовать следующие проекты: 

разработка механизмов распределения ресурсов для оптимального функционирования судов 

разработка системы оценивания эффективности работы судов

разработка новых модулей ЕСИКС 

внедрение механизмов усовершенствования работы аппаратов судов 

работа над нормативами обеспечения деятельности органов системы правосудия 

разработка нормативно-правовых актов для должного уровня оплаты труда работников аппаратов судов 

обеспечение судов помещениями и материально-техническими ресурсами 

Напомним, что 30 января судьи районных судов города Днепр сообщили в Высший совет правосудия, что им пришлось делать ремонты кабинетов за собственные деньги, поскольку от структур ГСА никакой помощи они получить не смогли. 

Кроме того, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», всего за два года Государственная судебная администрация использовала на далеко не всегда понятные потребности $16,6 млн., предоставленных программой Агентства США по международному развитию (USAID). 

В итоге Совет судей Украины решил поинтересоваться у ГСА, куда делись потраченные миллионы долларов международной технической помощи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья ГСА

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