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Куди пішли міжнародні кошти — Рада суддів України вимагає звіт від ДСА

09:12, 31 січня 2025
Рада суддів України вирішила поцікавитися у ДСА, де звіт про витрачені мільйони доларів міжнародної технічної допомоги після публікації «Судово-юридичної газети».
Куди пішли міжнародні кошти — Рада суддів України вимагає звіт від ДСА
Джерело фото: РСУ / facebook.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», USAID передбачило програму на 23,99 млн доларів США для Судової адміністрації України, зокрема на харчування, оренду авто, готелів і друк нагрудних табличок.  

Також стало відомо, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

31 січня Рада суддів України заявила, що з огляду на обурення у суддівській спільноті інформацією, щодо використання Державною судовою адміністрацією України коштів міжнародної технічної допомоги, вимагає публічних коментарів та розширеного звіту від ДСА України щодо оприлюднених фактів, а саме:

- які саме витрати було здійснено за рахунок коштів міжнародних донорів;

- хто визначав цілі та пріоритети витрат цих коштів;

- чи відповідає використання міжнародної допомоги інтересам судової влади та її ефективному функціонуванню та багато інших позицій, що оприлюднені у публікації.

У РСУ нагадали, впродовж 2022 та 2023 року керівництво ДСА України неодноразово заявляло про те, що завдяки міжнародній технічній, благодійній та іншій допомозі на загальну суму понад 35 млн грн вдалося відновити роботу окремих судів після руйнування, закупити генератори, оргтехніку, користувацькі термінали системи супутникового інтернету Starlink тощо.

«Саме тому Рада суддів України вже намагалася з’ясувати питання щодо використання міжнародної допомоги у своєму рішенні № 36 від 30 серпня 2023 року. Однак ДСА України не надала повної та належної інформації.

Слід зазначити, що листом від 09 червня 2023 року № 9рс-257/23 Рада суддів України звернулась до ДСА України щодо надання переліку благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, отриманої від міжнародних партнерів у період воєнного або надзвичайного стану (у 2022 та 2023 роках) та інформації про подальший розподіл такої допомоги», - йдеться у заяві.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч зазначає: «Рада суддів України неодноразово підіймала питання належного використання бюджетних та міжнародних коштів, проте отримувала обмежену інформацію. Ми очікуємо від ДСА України максимальної відкритості та конкретних пояснень щодо всіх озвучених у публікаціях фактів».

«На жаль, в оприлюдненій днями у ЗМІ інформації про це не йдеться. Водночас суди продовжують працювати у вкрай складних умовах через відсутність належного матеріально-технічного забезпечення, що ставить під загрозу ефективність правосуддя в Україні, а в оприлюднених матеріалах йдеться про незрозумілі витрати.

Зважаючи на вищезазначене, РСУ закликає ДСА України надати публічний звіт про використання міжнародної допомоги, забезпечити належний рівень комунікації із судовою спільнотою та суспільством загалом», - додали у РСУ.

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ДСА Рада суддів України

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