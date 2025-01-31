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Куда пошли международные средства — Совет судей Украины требует отчет от ГСА

09:12, 31 января 2025
Совет судей Украины решил поинтересоваться у ГСА, где отчет об израсходованных миллионах долларов международной технической помощи после публикации «Судебно-юридической газеты».
Куда пошли международные средства — Совет судей Украины требует отчет от ГСА
Источник фото: РСУ / facebook.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», USAID предусмотрело программу на 23,99 млн долларов США для Судебной администрации Украины, в том числе на питание, аренду авто, гостиниц и печать нагрудных табличек.

Также стало известно, что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID.

31 января Совет судей Украины заявила, что ввиду возмущения в судейском сообществе информацией относительно использования Государственной судебной администрацией Украины средств международной технической помощи требует публичных комментариев и расширенного отчета от ГСА Украины относительно обнародованных фактов, а именно:

- какие именно расходы были произведены за счет средств международных доноров;

- кто определял цели и приоритеты затрат этих средств;

- соответствует ли использование международной помощи интересам судебной власти и ее эффективному функционированию и многие другие позиции, обнародованные в публикации.

В РСУ напомнили, что в течение 2022 и 2023 года руководство ГСА Украины неоднократно заявляло о том, что благодаря международной технической, благотворительной и другой помощи на общую сумму более 35 млн грн удалось возобновить работу отдельных судов после разрушения, закупить генераторы, оргтехнику, пользовательские терминалы системы спутникового интернета Starlink и т.д.

«Именно поэтому Совет судей Украины уже пытался выяснить вопрос использования международной помощи в своем решении № 36 от 30 августа 2023 года. Однако ГСА Украины не предоставила полную и надлежащую информацию.

Следует отметить, что письмом от 09 июня 2023 № 9рс-257/23 Совет судей Украины обратился в ГСА Украины о предоставлении перечня благотворительной, в том числе гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров в период военного или чрезвычайного положения (в 2022 и 2023 годах) и информации о дальнейшем распределении такой помощи», - говорится в заявлении.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич отмечает: «Совет судей Украины неоднократно поднимал вопрос надлежащего использования бюджетных и международных средств, однако получал ограниченную информацию. Мы ожидаем от ГСА Украины максимальной открытости и конкретных объяснений по поводу всех озвученных в публикациях фактов».

«К сожалению, в обнародованной на днях в СМИ информации об этом речь не идет. В то же время, суды продолжают работать в крайне сложных условиях из-за отсутствия надлежащего материально-технического обеспечения, что ставит под угрозу эффективность правосудия в Украине, а в обнародованных материалах речь идет о непонятных расходах.

Учитывая вышесказанное, РСУ призывает ГСА Украины предоставить публичный отчет об использовании международной помощи, обеспечить надлежащий уровень коммуникации с судебным сообществом и обществом в целом», - добавили в РСУ.

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ГСА Рада судей Украины

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