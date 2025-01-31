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Конгрес США заборонив співробітникам використовувати китайський чат-бот DeepSeek

08:54, 31 січня 2025
Співробітникам Конгресу США заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери або планшети.
Конгрес США заборонив співробітникам використовувати китайський чат-бот DeepSeek
Фото: scmp.com
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Конгрес США заборонив своїм працівникам користуватися китайським чат-ботом DeepSeek. Причиною тому стало те, що зловмисники можуть використовувати його для зараження пристроїв, пише Axios.

Як зазначає джерело, було отримано повідомлення від головної адміністративної посадової особи Палати представників (CAO), у якому було сказано: «Наразі DeepSeek перебуває на розгляді CAO і... не має дозволу на офіційне використання Палатою представників».

Також там вказується, що «зловмисники вже використовують DeepSeek для встановлення шкідливого ПЗ і зараження пристроїв».

«Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, випущених Палатою представників», - заявили в CAO.

Ще там додали, що співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери або планшети.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

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США DeepSeek

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