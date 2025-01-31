Конгресс США запретил сотрудникам использовать китайский чат-бот DeepSeek

Сотрудникам Конгресса США запрещено устанавливать DeepSeek на какие-либо официальные телефоны, компьютеры или планшеты.

Фото: scmp.com

Конгресс США запретил своим работникам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek. Причиной стало то, что злоумышленники могут использовать его для заражения устройств, пишет Axios.

Как отмечает источник, было получено сообщение от главного административного должностного лица Палаты представителей (CAO), в котором было сказано: «В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении CAO и не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей».

Также там указывается, что «злоумышленники уже используют DeepSeek для установки вредоносного ПО и заражения устройств».

«Чтобы снизить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей», - заявили в CAO.

Еще там добавили, что сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на какие-либо официальные телефоны, компьютеры или планшеты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

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