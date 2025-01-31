В США суд признал неконституционным запрет на продажу оружия лицам до 21 года

Постановление Апелляционного суда возвращает дело на рассмотрение судьи низшей инстанции.

Фото: Getty Images

В четверг, 30 января, Апелляционный суд США принял решение против федерального закона, требующего от молодых людей достижения 21 года для приобретения огнестрельного оружия, признав его нарушающим Вторую поправку к Конституции США, пишет NBC News.

Решение было принято коллегией из трех судей в Новом Орлеане.

Суд решил, что людям от 18 до 20 лет не следует запрещать покупать оружие.

«В конце концов текст Второй поправки включает восемнадцати-двадцатилетних лиц в число «народа», чье право на хранение и ношение оружия защищается», - сказано в решении суда.

Таким образом, постановление возвращает дело на рассмотрение судьи низшей инстанции.

Ранее апелляционный суд поддерживал возрастные ограничения. Однако после решения Верховного Суда, в котором говорилось, что ограничения на огнестрельное оружие должны основываться на исторических традициях страны, судьи в штатах Миннесота, Вирджиния и Техас отменили подобные законы.

В NBC напомнили, что Верховный суд США в прошлом году решил оставить федеральный закон об оружии в силе. Согласно Everytown for Gun Safety, этот закон требует, чтобы лицу исполнилось 21 год, чтобы купить пистолет у лицензированного торговца огнестрельным оружием, и 18 лет, чтобы купить длинноствольное оружие у торговца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.