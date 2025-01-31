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У США суд визнав неконституційною заборону на продаж зброї особам до 21 року

08:37, 31 січня 2025
Постанова Апеляційного суду повертає справу на розгляд судді нижчої інстанції.
У США суд визнав неконституційною заборону на продаж зброї особам до 21 року
Фото: Getty Images
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У четвер, 30 січня, Апеляційний суд США ухвалив рішення проти федерального закону, що вимагає від молодих людей досягнення 21 року для придбання вогнепальної зброї, визнавши його таким, що порушує Другу поправку до Конституції США, пише NBC News.

Рішення було ухвалене колегією з трьох суддів у Новому Орлеані.

Суд вирішив, що людям віком від 18 до 20 років не слід забороняти купувати зброю.

«Зрештою, текст Другої поправки включає вісімнадцяти-двадцятирічних осіб до числа «народу», чиє право на зберігання і носіння зброї захищається», - сказано в рішенні суду.

Таким чином, постанова повертає справу на розгляд судді нижчої інстанції.

Раніше апеляційний суд підтримував вікові обмеження. Однак після рішення Верховного Суду, в якому йшлося про те, що обмеження на вогнепальну зброю повинні ґрунтуватися на історичних традиціях країни, судді в штатах Міннесота, Вірджинія і Техас скасували подібні закони.

У NBC нагадали, що Верховний суд США минулого року вирішив залишити федеральний закон про зброю чинним. Згідно з Everytown for Gun Safety, цей закон вимагає, щоб особі виповнилося 21 рік, щоб купити пістолет у ліцензованого торговця вогнепальною зброєю, і 18 років, щоб купити довгоствольну зброю у торговця.

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США зброя

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