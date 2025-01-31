Якщо країни БРІКС створять власну валюту, яка замінить долар, то їм загрожує 100% мита, — Трамп

Дональд Трамп попередив країни БРІКС від намагань замінити американський долар.

Фото: voanews.com

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країни БРІКС чекатиме 100% митами зі сторони США, якщо вони спробують замінити американський долар власною валютою. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, «немає жодних шансів», що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі.

«Будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати «привіт» митам і «до побачення» Америці», – заявив він.

Трамп додав, що країни БРІКС можуть очікувати, що вони «попрощаються з продажею чудовій економіці США» і шукати собі іншу «країну-простака».

«Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами», – додав президент США.

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