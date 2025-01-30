Борг України перед Світовим банком за рік зріс на 65%, — Мінфін

Борг України Світовому банку складає $22,6 млрд.

Борг України перед групою Світового банку за 2024 рік збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Частка групи Світового банку у загальному обсязі держборгу сягнула 14%, а роль серед зовнішніх кредиторів становить 19%.

Вказується, що причиною стрімкого зростання боргу України перед Світовим банком є спрямування багатьма міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції.

Сумарна заборгованість перед Міжнародним валютним фондом за рік зросла на 15% до $18,9 млрд.

Заборгованість України перед ЄС за 2024 рік зросла на 34% до $44 млрд, а частка блоку у державному борзі становить 34%.

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