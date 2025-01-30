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Долг Украины перед Всемирным банком за год вырос на 65%, — Минфин

21:38, 30 января 2025
Долг Украины Всемирному банку составляет $22,6 млрд.
Долг Украины перед Всемирным банком за год вырос на 65%, — Минфин
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Долг Украины перед группой Всемирного банка за 2024 г. увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на данные Министерства финансов.

Доля группы Всемирного банка в общем объеме госдолга составила 14%, а роль среди внешних кредиторов составляет 19%.

Указывается, что причиной стремительного роста долга Украины перед Всемирным банком является направление многими международными партнерами финансирования Украины через фонды этого института.

Суммарная задолженность перед Международным валютным фондом за год выросла на 15% до 18,9 млрд долларов.

Задолженность Украины перед ЕС за 2024 год выросла на 34% до $44 млрд, а доля блока в государственном долге составляет 34%.

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