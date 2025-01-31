Если страны БРИКС создадут собственную валюту, которая заменит доллар, то им грозит 100% пошлины, — Трамп

Дональд Трамп предупредил страны БРИКС от попыток заменить американский доллар.

Фото: voanews.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС будет ждать 100% пошлин со стороны США, если они попытаются заменить американский доллар собственной валютой. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, «нет никаких шансов», что БРИКС заменит доллар США в международной торговле.

«Любая страна, которая попытается, должна сказать «привет» пошлинам и «до свидания» Америке», – заявил он.

Трамп добавил, что страны БРИКС могут ожидать, что они «попрощаются с продажей замечательной экономике США» и искать себе другую «страну-простака».

«Мы будем требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами», – добавил президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.