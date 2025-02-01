В Австрии погоня полиции за водителем на скорости 250 км/ч привела к нескольким ДТП с пострадавшими

В результате серии аварий – пятеро пострадавших.

Фото: Yahoo

В городе Линц, на востоке Австрии, произошла погоня между полицией и 20-летним водителем из Венгрии, который во время бегства разогнался до 250 км/ч. В результате инцидента произошло несколько ДТП, в которых пострадали пять человек.

Как сообщает Yahoo, водитель нарушил правила дорожного движения, находясь в Австрии, и полиция отправилась на его преследование. Сначала мужчина остановился, но после этого нажал на газ и начал убегать.

Побег продолжился на автомагистрали A25, где водитель совершал опасные маневры на высокой скорости, которая достигала 250 км/ч. Несмотря на туман, водитель мчался на скорости до 190 км/ч в направлении Линца, где зацепил автомобиль с прицепом, а затем врезался в несколько припаркованных машин, среди которых был и гражданский патруль.

В результате аварии пострадали водитель, его пассажир, двое полицейских и еще один участник дорожного движения. Некоторые из пострадавших получили серьезные травмы.

Полиция выяснила, что номерные знаки автомобиля были похищены, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Кроме того, водитель не имел действительного водительского удостоверения.

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