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Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО

19:46, 31 января 2025
Украина присоединилась к CIOR – международному сообществу резервистов НАТО.
Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО
Фото: mod.gov.ua
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Украина официально получила ассоциированное членство в CIOR - крупнейшей международной организации офицеров резерва стран НАТО. Объявление об этом состоялось 31 января в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом сообщили в Минобороны.

Решение было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран НАТО. Сейчас среди государств-партнеров Альянса только Украина, Швейцария и Австрия имеют статус ассоциированных членов CIOR.

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, возглавивший украинскую делегацию, назвал это событие историческим:

«Это исторический шаг, который должен был состояться еще 23 года назад. Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего - в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО».

Он также отметил, что Украина готова не только перенимать лучшие практики союзников, но и делиться собственным уникальным опытом в подготовке резервистов и организации обороны.

Президент CIOR полковник Йорн Буо поздравил Украину, подчеркнув важность обмена знаниями и навыками между резервистами НАТО и партнерских стран:

«Мы искренне приветствуем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности».

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НАТО Минобороны

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