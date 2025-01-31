OpenAI представила самую мощную нейросеть o3-mini

Новая модель OpenAI опережает человеческие возможности в тестах AGI.

Фото: Aixploria

Компания OpenAI официально представила новую модель искусственного интеллекта o3-mini, которая стала самой мощной в своем классе. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новая версия ChatGPT будет бесплатной для всех пользователей, а также через API для разработчиков.

Как пишет TechRadar, основные особенности новой модели:

- o3 показала результаты, которые опережают человеческие возможности в тестах AGI.

- Базовая версия o3 на 30% эффективнее o1 в написании кода.

- Модель занимает 175-е место среди лучших кодеров мира.

o3-mini является усовершенствованной версией предыдущей o1-mini, предлагая более быструю работу и улучшенную производительность. Она разработана для более глубокого анализа запросов и решения сложных задач, что позволяет получать более точные результаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.