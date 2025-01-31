OpenAI презентувала найпотужнішу нейромережу o3-mini

Нова модель OpenAI випереджає людські можливості у тестах AGI.

Фото: Aixploria

Компанія OpenAI офіційно представила нову модель штучного інтелекту o3-mini, яка стала найпотужнішою у своєму класі. Як раніше писала «Судово-юридична газета», нова версія ChatGPT буде безкоштовною для всіх користувачів, а також через API для розробників.

Як пише TechRadar, основні особливості нової моделі:

o3 показала результати, які випереджають людські можливості в тестах AGI.

Базова версія o3 на 30% ефективніша за o1 у написанні коду.

Модель посідає 175-те місце серед найкращих кодерів світу.

o3-mini є вдосконаленою версією попередньої o1-mini, пропонуючи швидшу роботу та покращену продуктивність. Вона розроблена для глибшого аналізу запитів та вирішення складних завдань, що дозволяє отримувати точніші результати.

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