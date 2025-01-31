У КЦС ВС обговорили підсумки роботи суду та цивільної юрисдикції у 2024 році

Судова система в умовах війни: збільшення справ і кадровий голод.

Джерело фото: Верховний Суд

Минулий рік, як і попередні два роки воєнного стану, відрізняється надмірним навантаженням на суди, у тому числі цивільної юрисдикції, та кадровим голодом у судовій системі. При цьому війна суттєво вплинула на специфіку категорій справ, що надходять на розгляд судів. Про це сказав голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Борис Гулько під час презентації інформації про стан здійснення правосуддя в цивільній юрисдикції у 2024 році.

Крім того, Борис Гулько зазначив, що завдання суддів ВС у КЦС залишаються незмінними: забезпечення сталості та єдності судової практики, дотримання завдань цивільного судочинства.

Секретар Пленуму ВС, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник поінформував про роботу палати. Він розповів, що у звітному періоді кількість розглянутих суддями палати справ зменшилася порівняно з попереднім періодом. Однак слід брати до уваги, що в минулому році в складі палати працювало лише дві постійно діючі колегії у складі п’яти суддів, а в 2023-му – три колегії.

Дмитро Луспеник зазначив про зменшення залишку нерозглянутих колегіями палати справ на початок цього року: він становить 1600 справ, що на 500 справ менше, ніж 2024 року. «Це дуже велика робота суддів та їх офісів», – сказав секретар палати, а також зауважив про подальшу позитивну динаміку.

Він повідомив про зменшення кількості ухвалених суддями палати судових рішень, при цьому відзначив, що немає суттєвого збільшення скасованих судових рішень із направленням справи на новий розгляд.

Певною проблемою є великий відсоток залишення рішень судів попередніх інстанцій без змін – 65 %. Ідеться про те, що відповідні справи доцільно було б не призначати до розгляду, що могло б зменшити навантаження на суддів.

Крім того, Дмитро Луспеник зазначив, що судді палати протягом минулого року активно брали участь у багатьох конференціях, круглих столах тощо, читали лекції для колег у Національній школі суддів України, надавали методичні рекомендації судам нижчих інстанцій.

Підсумовуючи, секретар Першої судової палати КЦС ВС сказав, що, незважаючи на складну ситуацію в умовах війни, судді палати забезпечили належний рівень відправлення правосуддя.

Секретар Другої судової палати КЦС ВС Марина Червинська розповіла про підсумки роботи палати за минулий рік. Зокрема, вона зазначила про збільшення залишку нерозглянутих суддями палати справ, що зумовлено об’єктивними причинами.

Секретар палати зауважила, що минулого року практично кожна третя касаційна скарга була повернута або заявнику було відмовлено у відкритті провадження з різних підстав.

За результатами розгляду справ, у яких відкривалось касаційне провадження, часто (31 % випадків) касаційна скарга залишалася без задоволення, а судові рішення – без змін. Фактично незмінним залишається відсоток справ, у яких касаційний суд змінив попереднє рішення й ухвалив власне: 21 % від розглянутих справ.

Марина Червинська зазначила, що судді палати для забезпечення єдності та сталості судової практики передавали справи на розгляд Об’єднаної палати КЦС ВС (36 справ) і Великої Палати ВС (40 справ).

Секретар палати акцентувала, що цього року суддям треба працювати над подоланням залишку нерозглянутих справ, особливу увагу приділяти справам, які перебувають на розгляді суду понад рік, оскільки доступ до суду передбачає розгляд справи в розумні строки.

Головуючий першої колегії Третьої судової палати КЦС ВС Андрій Грушицький підсумував роботу палати в 2024 році. Минулий рік, сказав він, був для суддів не менш напруженим, ніж попередні. Збільшилося надходження касаційних скарг, традиційно великим був вхідний залишок.

Головуючий колегії зазначив, що з усієї кількості матеріалів, які перебували на розгляді палати у звітному році, майже 43 % було розглянуто до відкриття провадження у справі. Це свідчить про ефективне застосування процесуальних фільтрів.

Андрій Грушицький також додав, що минулого року судді палати розглянули на 16,5 % справ більше, ніж попереднього.

На жаль, на 35 % збільшився залишок нерозглянутих на початок 2025 року справ. Але це зумовлено об’єктивними причинами: в палаті фактично здійснювали правосуддя лише дев’ять суддів. При цьому двоє суддів беруть участь у захисті територіальної цілісності нашої держави.

Крім того, Андрій Грушицький порушив питання щодо надмірного навантаження на суддів: від 400 до 700 справ на рік. Це об’єктивно зумовлює збільшення тривалості розгляду справ і може призводити до порушення права громадян на доступ до суду.

Заступник керівника Апарату ВС – керівник секретаріату КЦС ВС Олена Грицик поінформувала про підсумки роботи секретаріату за 2024 рік. Вона зазначила, що порівняно з 2023 роком у звітному періоді обсяг надходження документів залишився майже на тому ж рівні.

Крім того, Олена Грицик зауважила, що третій рік поспіль показник надходження документів через підсистему «Електронний суд» значно збільшується. Так, у 2024 році такий показник на 136 % перевищив показник 2023 року і становив 22 407 одиниць порівняно з 9476 одиницями у 2023 році. Також керівник секретаріату КЦС ВС зазначила, що показник надходжень документів засобами поштового зв’язку становить 22 752 одиниці. Олена Грицик висловила надію, що така тенденція триватиме й цього року, і кількість отриманих електронних документів значно перевищить показник їх надходжень засобами поштового зв’язку.

Зазначене доводить, що функціонування електронних сервісів – це не лише про оперативність та зручність комунікації суду з учасниками справ, а й значна економія коштів на поштові послуги.

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