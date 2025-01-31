Британія відновила спрощений візовий в’їзд для українських дітей

Українські діти зможуть приїхати до Британії на 18 місяців за спрощеною процедурою.

Уряд Великої Британії відновив програму спрощеного в’їзду для українських дітей у межах ініціативи «Будинки для України». Батьки або опікуни, які вже мають дозвіл на проживання за будь-якою з українських програм, тепер можуть подати заявку на спонсорство своїх дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії.

Діти, спонсорами яких є їхні батьки, отримають дозвіл на проживання у країні строком на 18 місяців. Вони також матимуть доступ до освіти, медицини, соціальних пільг та працевлаштування згідно із законодавством Великої Британії. Водночас заявники повинні відповідати всім вимогам програми.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків.

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