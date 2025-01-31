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У Туреччині чоловік відмовився від самогубства після пропозиції шаурми та лікування зубів

21:20, 31 січня 2025
У Туреччині поліція врятувала грека, який 232-й раз намагався вчинити самогубство.
У Туреччині чоловік відмовився від самогубства після пропозиції шаурми та лікування зубів
Фото: Daily Turkic
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У Туреччині поліція запобігла самогубству громадянина Греції на ім’я Хасан, який погрожував підпалити себе на даху п’ятиповерхового будинку. Чоловік уже 231 раз намагався звести рахунки з життям, і це була його 232-га спроба, повідомляє Haber Mynet.

Хасан виліз на дах із баночкою жовтої рідини та заявив, що не бачить сенсу в житті через неможливість вилікувати зуби. На місце прибули правоохоронці, які після тривалих переговорів змогли переконати його відмовитися від суїцидальних намірів.

За даними ЗМІ, чоловік передумав після того, як поліцейські запропонували йому шаурму та пообіцяли допомогти з лікуванням зубів. Після цього він обійняв правоохоронців.

Згодом Хасана доправили до лікарні для перевірки стану здоров’я.

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поліція Туреччина самогубство

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