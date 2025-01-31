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У Німеччині судили вбивцю 9-річної українки

18:41, 31 січня 2025
У Німеччині до довічного ув'язнення засудили чоловіка за вбивство дитини.
У Німеччині судили вбивцю 9-річної українки
Фото: BILD
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У Німеччині 37-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство дев'ятирічної дівчинки Валерії з України, яка разом з матір'ю приїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії. Суд у Хемніці визнали цей злочин особливо тяжким, що унеможливлює його звільнення після 15 років ув'язнення. Про це пише BILD.

Інцидент стався 3 червня 2024 року, коли чоловік вистежив дівчинку, яка йшла до школи, та задушив її. Після вбивства він втік з Німеччини, але був затриманий через 11 днів у Празі та екстрадований назад до країни для судового процесу.

Слідство встановило, що чоловік та мати загиблої дівчинки раніше мали стосунки, але за кілька днів до вбивства жінка розірвала їхній зв'язок. За версією правоохоронців, це могло стати причиною для помсти з боку чоловіка.

Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України. Основним підозрюваним є уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Згодом у Чехії затримали 36-річного підозрюваного.

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суд вбивство Німеччина

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