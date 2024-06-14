Вбивство 9-річної українки у Німеччині: поліція затримала підозрюваного

У Чехії затримано 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки в Німеччині.

Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України. Основним підозрюваним є уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії.

У п'ятницю, 14 червня, поліція затримала підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної українки. Про це повідомила поліція та прокуратура Хемніца, передає Bild.

36-річний громадянин Молдови, який колись перебував у стосунках із матір'ю дівчинки, сьогодні був затриманий у Чехії.

Раніше повідомлялося, що його ім'я – Андрій. Він постійно мешкав у Празі. У день вбивства він був у Дебельні та писав матері Валерії. Потім він утік до Чехії.

Фото: Bild

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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