Убийство 9-летней украинки в Германии: полиция задержала подозреваемого

В Чехии задержан 36-летний гражданин Молдовы, который подозревается в убийстве 9-летней украинки в Германии.

Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины. Основным подозреваемым является уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии.

В пятницу, 14 июня, полиция задержала подозреваемого в убийстве девятилетней украинки. Об этом сообщила полиция и прокуратура Хемница, передает Bild.

36-летний гражданин Молдовы, который когда-то состоявший в отношениях с матерью девочки, сегодня был задержан в Чехии.

Ранее сообщалось, что его имя — Андрей. Он постоянно проживал в Праге. В день убийства он был в Дебельне и писал матери Валерии. Затем он бежал в Чехию.

Фото: Bild

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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