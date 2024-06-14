В Германии стартует Евро-2024: группы, призовые и расписание матчей сборной Украины

Участие в чемпионате Европы примут 24 страны.

Фото: uefa.com

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы, в котором сойдутся лучшие сборные континента.

Евро-2024 продлится месяц: с 14 июня по 14 июля. Всего за этот период будет сыгран 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф).

Матчи турнира пройдут в 10 городах: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Кто будет бороться за победу в турнире

На Евро-2024 сыграют 24 национальных команды: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия, Грузия, Украина, Польша.

Какой формат турнира

24 сборных разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В групповом этапе турнира нас ждут три тура матчей, где каждая команда сыграет со всеми соперниками по группе. В плей-офф соревнований пройдут команды, занявшие первые и вторые места в группах. Кроме того, соревнования продолжат четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями.

Группы Евро-2024

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Великобритания.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Когда сыграет сборная Украины

17 июня 2024 года: Украина — Румыния (Мюнхен, Allianz Arena)

21 июня 2024 года: Словакия — Украина (Дюссельдорф, Esprit Arena)

26 июня 2024 года: Украина — Бельгия (Штутгарт, Mercedes Benz Arena)

Деньги

Сыграв 10 матчей в квалификации на финальную часть Евро-2024, сборная Украины уже заработала 9,25 миллиона евро, утверждает Футграм.

Каждая победа в групповой стадии оценивается в миллион евро, ничья – 500 тысяч евро. За выход из группы сборная гарантированно получит еще 1,5 миллионов евро. За выход в четвертьфинал – 2,5 миллиона евро, за выход в полуфинал – 4 миллиона евро, в финал – 5 миллионов евро. Победитель турнира обогатится еще на 8 миллионов.

Талисман Евро-2024

Главным талисманом Евро-2024 стал плюшевый медведь Альберт. Официальный маскот ЧЕ-2024 был представлен 20 июня 2023 года.

Официальная песня Евро-2024

Композиция FIRE стала официальным гимном Евро-2024. Ее авторами являются итальянские продюсеры Meduza, американская группа OneRepublic и немецкий автор-исполнитель Leony.

Официальный мяч Евро-2024

Официальный мяч УЕФА Евро-2024 получил название FUSSBALLLIEBE, что в переводе с немецкого означает любовь к футболу.

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