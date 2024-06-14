У Німеччині стартує Євро-2024: групи, призові та розклад матчів збірної України

Участь у чемпіонаті Європи візьмуть 24 країни.

Фото: uefa.com

14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи, у якому зійдуться найкращі збірні континенту.

Євро-2024 триватиме місяць: з 14 червня по 14 липня. Усього за цей період буде зіграно 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 — у плей-оф).

Матчі турніру пройдуть в 10 містах: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

Хто змагатиметься за перемогу у турнірі

На Євро-2024 зіграють 24 національні команди: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща.

Який формат турніру

24 збірні розділені на шість груп по чотири команди в кожній. У груповому етапі турніру на нас чекають три тури матчів, де кожна команда зіграє з усіма суперниками по групі. У плей-оф змагань пройдуть команди, які посіли перші та другі місця у групах. Крім того, змагання продовжать чотири команди, які посіли треті місця з найкращими показниками.

Групи Євро-2024

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Коли зіграє збірна України

17 червня 2024: Україна — Румунія (Мюнхен, Allianz Arena)

21 червня 2024: Словаччина — Україна (Дюссельдорф, Esprit Arena)

26 червня 2024: Україна — Бельгія (Штутгарт, Mercedes Benz Arena)

Гроші

Зігравши 10 матчів до кваліфікації на фінальну частину Євро-2024, збірна України вже заробила 9,25 мільйона євро, стверджує Футграм.

Кожна перемога у груповій стадії оцінюється у мільйон євро, нічия — 500 тисяч євро. За вихід з групи збірна гарантовано отримає ще 1,5 мільйона євро. За вихід у чвертьфінал — 2,5 мільйони євро, за вихід у півфінал — 4 мільйони євро, у фінал — 5 мільйонів євро. Переможець турніру збагатиться ще на 8 мільйонів.

Талісман Євро-2024

Головним талісманом Євро-2024 став плюшевий ведмідь Альберт. Офіційного маскота ЧЄ-2024 представили 20 червня 2023 року.

Офіційна пісня Євро-2024

Композиція FIRE стала офіційним гімном Євро-2024. ЇЇ авторами є італійські продюсери Meduza, американський попроковий гурт OneRepublic і німецький автор-виконавець Leony.

Офіційний м'яч Євро-2024

Офіційний м'яч УЄФА Євро-2024 отримав назву FUSSBALLLIEBE, що в перекладі з німецької означає любов до футболу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.