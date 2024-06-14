У Німеччині стартує Євро-2024: групи, призові та розклад матчів збірної України

14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи, у якому зійдуться найкращі збірні континенту.
Євро-2024 триватиме місяць: з 14 червня по 14 липня. Усього за цей період буде зіграно 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 — у плей-оф).
Матчі турніру пройдуть в 10 містах: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.
На Євро-2024 зіграють 24 національні команди: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща.
24 збірні розділені на шість груп по чотири команди в кожній. У груповому етапі турніру на нас чекають три тури матчів, де кожна команда зіграє з усіма суперниками по групі. У плей-оф змагань пройдуть команди, які посіли перші та другі місця у групах. Крім того, змагання продовжать чотири команди, які посіли треті місця з найкращими показниками.
Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.
17 червня 2024: Україна — Румунія (Мюнхен, Allianz Arena)
21 червня 2024: Словаччина — Україна (Дюссельдорф, Esprit Arena)
26 червня 2024: Україна — Бельгія (Штутгарт, Mercedes Benz Arena)
Зігравши 10 матчів до кваліфікації на фінальну частину Євро-2024, збірна України вже заробила 9,25 мільйона євро, стверджує Футграм.
Кожна перемога у груповій стадії оцінюється у мільйон євро, нічия — 500 тисяч євро. За вихід з групи збірна гарантовано отримає ще 1,5 мільйона євро. За вихід у чвертьфінал — 2,5 мільйони євро, за вихід у півфінал — 4 мільйони євро, у фінал — 5 мільйонів євро. Переможець турніру збагатиться ще на 8 мільйонів.
Головним талісманом Євро-2024 став плюшевий ведмідь Альберт. Офіційного маскота ЧЄ-2024 представили 20 червня 2023 року.
Офіційна пісня Євро-2024
Композиція FIRE стала офіційним гімном Євро-2024. ЇЇ авторами є італійські продюсери Meduza, американський попроковий гурт OneRepublic і німецький автор-виконавець Leony.
Офіційний м'яч Євро-2024
Офіційний м'яч УЄФА Євро-2024 отримав назву FUSSBALLLIEBE, що в перекладі з німецької означає любов до футболу.
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