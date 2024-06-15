На Київщині двоє чоловіків під час комендантської години розгулювали з ножем та гумовим кийком

Під час комендантської години патрульні Білоцерківського району виявили у одного з чоловіків предмет небезпечні предмети.

Джерело фото: patrolpolicebc

Під час комендантської години, патрульні запримітили двох чоловіків у селі Блощинці, які поводилися підозріло, а побачивши їх службовий автомобіль, взагалі змінили напрямок руху. Про це повідомила Патрульна поліція Білої Церкви.

З метою з'ясування обставин поліцейські зупинились для перевірки. Під час перевірки у одного з чоловіків виявили предмет, схожий на ніж та гумовий кийок.

Після цього на місце події було викликано слідчих для подальшого розслідування обставин і визначення належності предметів.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події та вживає необхідних заходів для забезпечення громадського порядку та безпеки населення.

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