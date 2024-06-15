На Киевщине двое мужчин во время комендантского часа разгуливали с ножом и резиновой дубинкой

Во время комендантского часа патрульные Белоцерковского района обнаружили у одного из мужчин предмет опасные предметы.

Источник фото: patrolpolicebc

Во время комендантского часа, патрульные заприметили двух мужчин в селе Блощинцы, которые вели себя подозрительно, а увидев их служебный автомобиль, вообще изменили направление движения. Об этом сообщила Патрульная полиция Белой Церкви.

С целью выяснения обстоятельств полицейские остановились для проверки. Во время проверки у одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на нож и резиновую дубинку.

После этого на место происшествия были вызваны следователи для дальнейшего расследования обстоятельств и определения принадлежности предметов.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и принимает необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности населения.

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