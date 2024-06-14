В Раде готовятся к отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий

Верховная Рада в скором времени может одобрить законопроект о постепенной отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел и рекомендовал принять за основу законопроект, способствующий отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий.

Речь идет о законопроекте 11139 «О повышении эффективности управления государственным имуществом, совершенствовании механизма реализации арестованного имущества и приближении правовых стандартов в Украине к европейским стандартам».

Отмена моратория предусматривает постепенный процесс, который позволит в течение 3 лет после принятия закона снимать ограничения на взыскание долгов с госкомпаний, где доля государства составляет 50% и более. Эти изменения не будут относиться к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поскольку последние имеют чувствительное положение для Украины во время войны.

Именно сейчас во время военного положения отмена моратория на принудительную реализацию имущества предприятий, где более 25% принадлежит государству, должна способствовать восстановлению нормальных экономических связей между частными компаниями и компаниями, где есть доля государства, вернуть имидж и защитить их права. Соответствующее мнение высказал заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан.

Отмена моратория на взыскание имущества предприятий с государственной долей является продолжением плана мер, предусмотренных Ukraine Facility. При принятии соответствующего законопроекта, по словам Мовчана, бюджет Украины получит дополнительные средства для развития и восстановления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Большая часть средств – 33 млрд евро будут предоставлены в виде кредитов и 17 млрд евро – в виде безвозвратной помощи, то есть грантов.

Итак, Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по выполнению ряда реформ, за что будут получать кредиты и гранты. Если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институты должны задать вопрос не только о прекращении выплат, но и возврате средств.

План «деньги в обмен на реформы» от ЕС для Украины Ukraine Facility предусматривает создание в ЕС «ревизора» в лице Аудиторского совета, куда войдут антикоррупционные эксперты, а также следственные полномочия по контролю за расходованием средств.

Автор: Наталья Мамченко

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