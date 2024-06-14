У Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств

Верховна Рада незабаром може схвалити законопроект про поступове скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянув і рекомендував прийняти за основу законопроект, який сприятиме скасуванню мораторію на стягнення майна державних підприємств.

Йдеться про законопроект 11139 «щодо підвищення ефективності управління державним майном, вдосконалення механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів».

Скасування мораторію передбачає поступовий процес, який дозволить впродовж 3 років після прийняття закону знімати обмеження на стягнення боргів з держкомпаній, де частка держави 50% і більше. Ці зміни не будуть стосуватися підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), оскільки останні мають чутливе становище для України під час війни.

Саме зараз, під час воєнного стану, скасування мораторію на примусову реалізацію майна підприємств, де більше 25% належить державі, має сприяти відновленню нормальних економічних зв’язків між приватними компаніями та компаніями, де є частка держави, повернути імідж і захистити їх права. Відповідну думку висловив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Скасування мораторію на стягнення майна підприємств з державною часткою є продовженням плану заходів, передбачених Ukraine Facility. За умови прийняття відповідного законопроекту, за словами Мовчана, бюджет України отримає додаткові кошти для розвитку та відновлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 квітня Європейська комісія схвалила запропонований урядом України План Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2024-2027 роки. Більша частина коштів – 33 млрд євро будуть надані у вигляді кредитів і 17 млрд євро – у вигляді безповоротної допомоги, тобто, грантів.

Отже, Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС щодо виконання низки реформ, за що буде отримувати кредити та гранти. Якщо Україна допустить серйозну корупцію чи шахрайство, європейські інституції мають поставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

План «гроші в обмін на реформи» від ЄС для України Ukraine Facility передбачає створення в ЄС «ревізора» в особі Аудиторської ради, куди увійдуть антикорупційні експерти, а також слідчі повноваження для контролю за витрачанням коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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