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Как безопасно арендовать жилье на отпуск: советы от полиции

23:52, 14 июня 2024
Гражданам советуют быть осмотрительными, особенно, с «черными риелторами».
Как безопасно арендовать жилье на отпуск: советы от полиции
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С приближением сезона отпусков и каникул, полицейские призывают граждан быть осторожными при аренде жилья и избегать возможных мошеннических схем. Часто отмечается, что особенно активизируются так называемые «черные риелторы», которые используют коварные методы для вывода денег в свои карманы.

По словам правоохранителей, самыми распространенными видами афер является предложение аренды несуществующих жилых помещений или одновременная сдача одной квартиры нескольким клиентам. Мошенники часто указывают чрезмерно низкую цену за жилье, что может быть индикатором мошенничества.

Полиция рекомендует следующие меры для обеспечения безопасности при аренде жилья:

- Пользуйтесь услугами известных риэлторских компаний, которые имеют хороший репутацию и возможность проверки.

- Ищите жилье на официальных веб-ресурсах крупных сетевых компаний.

- Избегайте предоплаты или полной оплаты перед получением услуг. Договаривайтесь об оплате после предоставления услуг.

- Проверяйте информацию об арендодателях, включая контактные данные и финансовые реквизиты, которые они предоставляют.

- Требуйте ознакомиться со всеми необходимыми документами, которые подтверждают правомерность деятельности арендодателя.

В случае становления жертвой квартирных афер, следует обращаться в полицию по телефону оперативной линии 102 и сообщать о совершенных действиях мошенников.

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