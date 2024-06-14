Як безпечно орендувати житло на відпустку: поради від поліції

Громадянам радять бути обачними, особливо, з «чорними рієлторами».

З наближенням сезону відпусток та канікул, поліцейські закликають громадян бути обережними при оренді житла та уникати можливих шахрайських схем. Часто зазначається, що особливо активізуються так звані «чорні рієлтори», які використовують підступні методи для виведення грошей у свої кишені.

За словами правоохоронців, найпоширенішими видами афер є пропозиція оренди неіснуючих житлових приміщень або одночасна здача однієї квартири декільком клієнтам. Шахраї часто зазначають надмірно низьку ціну за житло, що може бути індикатором шахрайства.

Поліція рекомендує наступні заходи для забезпечення безпеки при оренді житла:

Користуйтеся послугами відомих рієлторських компаній, які мають добрий репутацію та можливість перевірки.

Шукайте житло на офіційних веб-ресурсах великих мережевих компаній.

Уникайте передоплати чи повної оплати перед отриманням послуг. Домовляйтеся про оплату після надання послуг.

Перевіряйте інформацію про орендодавців, включаючи контактні дані та фінансові реквізити, які вони надають.

Вимагайте ознайомитися з усіма необхідними документами, які підтверджують правомірність діяльності орендодавця.

У разі становлення жертвою квартирних афер, слід звертатися до поліції за телефоном оперативної лінії 102 та повідомляти про скоєні дії шахраїв.

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