Будинки розпусти на 16 мільйонів: у Львові викрили масштабну спільноту сутенерів

У Львові припинено діяльність борделів, поліція затримала 24 особи.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Львові правоохоронці припинили діяльність чотирьох злочинних угруповань, які займалися звідництвом та сутенерством. За даними правоохоронців, у результаті проведених операцій було оголошено підозри 24 фігурантам та проведено більше 70 санкціонованих обшуків. Про це повідомила Національна поліція України.

Злочинні угруповання займалися утриманням місць розпусти та організацією секс-бізнесу на території Львівської області. Для забезпечення безперебійної роботи мережі борделей, зловмисники створили кол-центр, через який організовували надання інтимних послуг та приймали замовлення від клієнтів.

Серед учасників злочинних об'єднань був виявлений адвокат, який відігравав ключову роль у вирішенні юридичних питань із державними структурами, включаючи правоохоронні органи. За попередніми даними, цей адвокат надавав аналогічні послуги іншим злочинним групам, що займалися секс-бізнесом.

Загальний щомісячний обіг коштів злочинної спільноти становив понад 16 мільйонів гривень. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значну суму грошей, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та автомобілі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України поліція затримала 21 учасника злочинних угруповань в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вручили підозри 24 фігурантам. Залежно від скоєних злочинів, їм оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання від ув'язнення до довічного терміну.

Трьом лідерам злочинних угруповань суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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