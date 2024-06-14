Публичные дома на 16 миллионов: во Львове разоблачили масштабное сообщество сутенеров

Во Львове прекращена деятельность борделей, полиция задержала 24 человека.

Источник фото: npu.gov.ua

Во Львове правоохранители пресекли деятельность четырех преступных группировок, которые занимались сводничеством и сутенерством. По данным правоохранителей, в результате проведенных операций было объявлено подозрения 24 фигурантам и проведено более 70 санкционированных обысков. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Преступные группировки занимались содержанием мест разврата и организацией секс-бизнеса на территории Львовской области. Для обеспечения бесперебойной работы сети борделей, злоумышленники создали колл-центр, через который организовывали предоставление интимных услуг и принимали заказы от клиентов.

Среди участников преступных объединений был обнаружен адвокат, который играл ключевую роль в решении юридических вопросов с государственными структурами, включая правоохранительные органы. По предварительным данным, этот адвокат оказывал аналогичные услуги другим преступным группам, занимавшимся секс-бизнесом.

Общий ежемесячный оборот средств преступного сообщества составлял более 16 миллионов гривен. Во время проведения обысков правоохранители изъяли значительную сумму денег, мобильные телефоны, банковские карты, золотые украшения, огнестрельное оружие и автомобили.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины полиция задержала 21 участника преступных группировок в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Главного следственного управления Нацполиции вручили подозрения 24 фигурантам. В зависимости от совершенных преступлений, им объявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание от заключения до пожизненного срока.

Трем лидерам преступных группировок суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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